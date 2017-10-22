"زراعة البرلمان" توافق على قرض بـ١٠ مليون دولار لمكافحة إنفلونزا الطيور

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 2017 بشأن اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، للمساهمة بتمويل إضافي في مشروع مكافحة أنفلونزا الطيور، وذلك بمبلغ يعادل نحو 10 ملايين دولار والموقعة بتاريخ 18 مايو 2017.

جاء ذلك خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد برئاسة النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة.

وتناقش اللجنة في اجتماعها غدًا الاثنين المشاكل التى تواجه قطاع البيئة في مصر، ومشروع قانون مقدم من النائب عمر عبد العزيز و60 نائبا بشأن تعديل قانون الزراعة 116 لسنة 1983.