10 سيارات يفضلها الشباب في مصر

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دومًا ما يكون للفئات الشابة آراء مغايرة عن الشائع، وتلك النظرة تكون بمثابة العوامل الحاسمة في اختيار العديد من الأشياء، بما في ذلك السيارات التي يفضلونها بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي يجعلهم يفضلون بعض الموديلات بشكل رئيسي، خاصة تلك التي تتعمتع بالإمكانات الكبيرة والحجم المتوسط أو الصغير.

وفي ذلك السياق، نستعرض عدد من السيارات التي تبدو مهمة بشكل رئيسي للشباب في الآونة الأخيرة..

رينو لوجان

إحدى أشهر السيارات الشبابية في مصر، وتصدر مزودة بمحرك 1600 CC وتتكون من 4 سلندر، ويوجد إصدارين، الأول بقوة 90 حصان، والثاني 110 حصان، بإمكانية امتلاك ناقل حركة مانيوال 5 سرعات، أو أوتوماتيك خمس سرعات، كما تصدر مزودة بأنظمة أمان للمكابح، مثل نظام مانع للانزلاق "ABS” ونظام التوزيع الإلكتروني للمكابح "EBD”.

بروتون جين 2

تمتلك محرك بسعة 1600 CC أربعة سلندر، وينتج 110 حصان، بناقل حركة 5 سرعات للنسخة المانيوال، و4 سرعات للنسخة الأوتوماتيك، كما تحتوي على أنظمة أمان خاصة بالمكابح، مثل نظام التوزيع الإلكتروني للمكابح "EBD” ونظام منع الانزلاق "ABD”.

سوبارو إمبريزا

تمتلك محرك 1600 CC وتتكون من 4 سلندر بقوة 112 حصان، وبناقل حركة دائم التغير "CVT”، بمعدل استهلاك وقود 7.1 لتر/ 100 كم، وتصدر بباقتين الأولى بنفس سمات المحرك المذكورة، والثانية بمحرك سعة 2000 سي سي وبقوة 148 حصان، وبناقل حركة دائم التغير"CVT”، كما تتمتع بالعديد من عوامل الأمان الخاصة بالمكابح مثل "ABS”و"EBD”.

هيونداي أكسنت HB

أكسنت آر بي هاتشباك مزودة بمحرك 1600 CC وتتكون من 4 سلندر، بقوة 124 حصان، بناقل حركة أوتوماتيك ذو 4 سرعات، وتصدر بثلاث باقات، هي "AT GL” و"AT SR” و"HL Exclusive”، تختلف فيما بينها في حجم الإطارات المستخدمة في السيارة، وعدد السماعات وغيرها من الكماليات، ويظل الإصدار الأخير فقط هو الذي يتمتع بنظام مكابح مانع للانغلاق.

أوبل كورسا

تصدر بمحرك بسعة 1400 CC أربعة سلندر، يعطي قوة مقدارها 90 حصان، بناقل حركة "أوتوماتيك" ذو ست سرعات، بمعدل استهلاك وقود 7.8 لتر/ 100 كم في المدينة، و4.9 لتر / 100 كم على الطرق السريعة، وتحتوي العديد من عوامل الأمان مثل نظام "ABS” ونظام الاستقرار الإلكتروني "ESP” ووسائد هوائية مدوجة لحماية الركاب من كافة الاتجاهات.

أوبل إنسيجنيا

تمتلك 3 إصدارات في مصر، وهم "إليجانس" و"هاي لاين" و"توب لاين"، وجميعهم يشتركون في المحرك، فهو بسعة 1600 CC يعمل بالبنزين، ويعطي قوة 170 حصان، بناقل حركة أوتوماتيك ذو ست سرعات، وتختلف الإصدارات الثلاثة فيما بينها في وجود شاشات كمبيوتر قابلة للمس و تقنية تدفئة المقاعد ونوعية الفرش المستخدمة في صناعتها.

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فولكس جولف

تمتلك محرك 1400 CC أربعة سلندر، بقوة 140 حصان، وبناقل حركة أوتوماتيك ذو 7 سرعات، وبمعدل استهلاك وقود 5 لتر/ 100 كم، وقدرة تسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 8.4 ثانية، وتصدر مزودة بأنظمة الأماكن الخاصة بالمكابح، مثل نظام الثبات الإلكتروني ومانع الانغلاق ومساعد مكابح ونظام مكابح إلكترونية للركن.

كيا سيراتو

تصدر مزودة بمحرك 1600 CC، يعطي قوة مقدارها 130 حصان، بناقل حركة أوتوماتيك ذو 6 سرعات، وتمتلك معظم باقاتها نظام "ABS”، وتتفاوت فيما بينها في بعض الكماليات مثل إشارات المرايا الجانبية والجنوط الرياضية وشاشات اللمس والتحكم في الراديو من عجلة القيادة وغيرها.

هوندا سيفيك

تمتلك محرك بسعة 1600 CC، ويعطي قوة مقدارها 123 حصان، بناقل حركة أوتوماتيك ذو خمس سرعات، وتصدر بباقتين، الأولى "LXI” والثانية 'VTI”، وتتفوق الثانية بوجود كاميرا رؤية خلفية، ونظام سماعة "بلوتوث"، وفتحة سقف كهربية، وتتفق الباقتين في وجود أنظمة مكابح للأمان، مثل نظام “ABS” ونظام "EBD”، إضافة إلى نظام "EPS”.

هيونداي إلنترا

تصدر بمحرك بسعة 1600 CC أربعة سلندر، ويعطي قوة مقدارها 127 حصان، وبناقل حركة أوتوماتيك ذو 4 سرعات، وتتفاوت باقاتها فيما بينها بعدد من العوامل مثل "ABS”، إضافة إلى اختلافها في عدد من الكماليات مثل عجلة القيادة متعددة المهام ونظام مساعد الركن الأمامي والخلفي وغيرها.







