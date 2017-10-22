محافظة القاهرة: دفع المصروفات المدرسية للتلاميذ غير القادرين بحي بولاق

القاهرة- أ ش أ:

قام اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، المتابعة الميدانية بالمنطقة الغربية بحضور مثلى إدارة غرب التعليمية بزيارة مدرستي (أبو العلا الإعدادية - بنات، والسلام الإبتدائية) بحى بولاق لتفعيل حملة دفع المصروفات المدرسية للتلاميذ غير القادرين بأحياء المنطقة الغربية

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وصرح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية اليوم الأحد، بأنه تم دفع كافة المصروفات المدرسية للتلاميذ غير القادرين بالمدرستين.

ومن ناحية أخرى، شدد عبدالتواب على رؤساء أحياء المنطقة الغربية بتكثيف حملات النظافة بالأحياء والنهوض بمستوى النظافة بها، حيث قام حى الموسكى بأعمال النظافة بشوارع البوستة وأمام صيدناوي وميدان العتبة وشارع محمد علي.