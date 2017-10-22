توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واليونان وقبرص لإنشاء شبكة دعم ابتكار مشتركة

القاهرة- أ ش أ:

اختتمت اليوم بنجاح في العاصمة اليونانية أثينا، أعمال اجتماع اللجنة الثلاثية التي تتولى تنفيذ مذكرة التفاهم بين اليونان ومصر وقبرص بشأن إنشاء الشبكة المشتركة لدعم الابتكار بين الدول الثلاثة، على أن يتم الإعلان عن إطلاق شبكة دعم الابتكار المشتركة في القمة الثلاثية القادمة لزعماء اليونان وقبرص ومصر، والمقرر عقدها في قبرص خلال الفترة القادمة.

وذكر بيان وزعته سفارة اليونان بالقاهرة اليوم أن هذا الاجتماع كان الثالث على التوالي لأعضاء اللجنة ، واستمرت أعماله يومي 18 و 19 أكتوبر، بمقر وزارة السياسات الرقمية والاتصالات والإعلام اليونانية ، حيث ناقش ممثلو الدول الثلاث الغرض من إنشاء الشبكة، وطريقة عملها ، بالإضافة إلى المجالات التى تغطيها.

وأضاف أن هذا الاجتماع شارك فيه من الجانب اليوناني ، السيد جورج فلورنديس الأمين العام لوزارة السياسات الرقمية والاتصالات والمعلومات ، والسيدة "انجليكي سغورا" المستشار الخاص للوزير، ومن الجانب القبرصي، نائب رئيس الاتصالات الإلكترونية لدى وزارة النقل والاتصالات والأعمال "أندرونيكوس كاكوراس" ورئيس شئون ريادة الأعمال بقطاع التجارة والصناعة بوزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة "كونستانتينوس كارايورجيس".

كما شاركت في الاجتماع من الجانب المصري السيدة "نرمين السعدني" مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعلاقات الدولية ، والدكتور "حسام عثمان" مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التعليم والابتكار التكنولوجي.

وأوضح أنه تم توقيع مذكرة التفاهم في يوليو الماضي، خلال زيارة وزير السياسات الرقمية والاتصالات والإعلام اليوناني "نيكوس باباس" للقاهرة ، بحضور رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، وهي تتعلق بالتنسيق بين وزارة السياسات الرقمية والاتصالات والإعلام بالجمهورية اليونانية، ووزارة النقل والاتصالات والأعمال بجمهورية قبرص ، ووزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية.

واتفقت الأطراف الثلاثة على تنمية وتعزيز التعاون المتبادل في مجالات دعم البحث والابتكار وريادة الأعمال لصالح كل من القطاعين العام والخاص، وبشكل أكثر تحديدا، فإن شبكة دعم الابتكار المشتركة تمثل حجر الأساس لتعزيز التعاون والترابط بين نظم دعم الابتكار وريادة الأعمال في الدول الثلاث، والهدف منها هو دعم وتعزيز المهارات الرقمية وريادة الأعمال والبحث والتطوير، واستخدام أفضل الممارسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.