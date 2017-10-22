محافظ القليوبية يناقش تحديث الأحوزة العمرانية
محافظ القليوبية يناقش تحديث الأحوزة العمرانية
06:34 م الأحد 22 أكتوبر 2017
محافظ القليوبية يناقش تحديث الأحوزة العمرانية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
اجتمع محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، اليوم الأحد، بمدير إدارة التخطيط العمراني في المحافظة، لبحث استكمال الإجراءات التنفيذية لتحديث الأحوزة العمرانية بالمحافظة، لوقف العشوائية ومنع التعدي على الأرض الزراعية.
ناقش الاجتماع أيضًا سرعة استخراج المخطط الاستراتيجي والتفصيلي للمدن خدمةً للمواطنين وللتسهيل عليهم وتوصيل الخدمات والمرافق إلى المناطق المحرومة.
وخلال الاجتماع، تم التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني لعقد اجتماع متوقعًا له الأسبوع الجاري، في حضور أعضاء لجنة الحيز العمراني، وذلك لبحث التوصل إلى آلية محددة لتحويز المباني المتناثرة التي أنشأت بصورة عشوائية.
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