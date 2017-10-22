رئيس الوزراء يتلقى اتصالاً من نظيره الأردني لتقديم العزاء في ضحايا حادث الواحات ​

كتب- محمد غايات:

تلقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الدكتور هاني الملقي رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والذي نقل خلاله تعازي المملكة قيادة وحكومة وشعباً، إلى القيادة والحكومة والشعب المصري، في ضحايا حادث الواحات الإرهابي، معرباً عن خالص المواساة لأسر الشهداء، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد الملقي -خلال الاتصال- على تضامن الأردن الكامل مع مصر، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة خطر الإرهاب الأسود، الذي بات يباغت مختلف الشعوب والأوطان، متجرداً من كل المعاني والقيم الإنسانية السمحة، ومناهضاً لتعاليم الأديان السماوية الداعية إلى التسامح وتغليظ حرمة الدماء.

من جانبه أعرب المهندس شريف إسماعيل عن تقديره العميق، لحرص الأردن الدائم على مساندة شقيقتها مصر في كافة الظروف والأحداث الصعبة، الأمر الذي يعكس إيمان قيادتها السياسية بأهمية الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الأخطار المحدقة بدول المنطقة وشعوبها وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف.

كانت وزارة الداخلية أعلنت أمس استشهاد 16 من رجال الشرطة وإصابة 13 آخرين في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وعناصر إرهابية عند الكيلو 135 على طريق الواحات بالجيزة أمس الأول.