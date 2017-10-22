أخبار عاجلة

قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. التحرير

«دول ماتوا علشان سلامكم».. 9 فنانين شاركوا في حملة «التحية العسكرية»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

صدمة شديدة أصابت المصريون عقب الحادث المأساوي الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، في تبادل للنيران مع عناصر إرهابية، بمنطقة وادي حيتان بالكيلو 135، بطريق الواحات، وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر التي اتخذت من الصحراء مكانا للاختباء، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، أطلقت أعيرة نارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران.

وتسبب هذا الحادث في صدمة الكثيرين، حيث أدان عدد من المشاهير هذا الهجوم الإرهابي، وحرص عدد من نجوم الفن على نعي الشهداء وإدانة الإرهاب، وكان من بينهم الفنان "آسر ياسين"، والذي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، صورته إلى جانب شهداء الشرطة وعلق عليها: "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم"، وأضاف: "كل واحد يصور نفسه ويشير التحية للبواسل. العالم لو اختار التجاهل، إحنا عمرنا ما ننسى.. تعظيم سلام".

حملة "آسر ياسين" في تقديم "التحية العسكرية" لشهداء الشرطة لقت قبولًا واسعًا، ليس من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وإنما من نجوم عالم الفن أيضًا، حيث شارك بالحملة عدد من الفنانين، من بينهم:

أحمد السقا

أحمد جمال سعيد 

بيومي فؤاد

عمرو مصطفى

شاهد أيضا

رنا سماحة

محمد علي رزق

طارق صبري

محمد قماح

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية