«دول ماتوا علشان سلامكم».. 9 فنانين شاركوا في حملة «التحية العسكرية»

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صدمة شديدة أصابت المصريون عقب الحادث المأساوي الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، في تبادل للنيران مع عناصر إرهابية، بمنطقة وادي حيتان بالكيلو 135، بطريق الواحات، وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر التي اتخذت من الصحراء مكانا للاختباء، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، أطلقت أعيرة نارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران.

وتسبب هذا الحادث في صدمة الكثيرين، حيث أدان عدد من المشاهير هذا الهجوم الإرهابي، وحرص عدد من نجوم الفن على نعي الشهداء وإدانة الإرهاب، وكان من بينهم الفنان "آسر ياسين"، والذي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، صورته إلى جانب شهداء الشرطة وعلق عليها: "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم"، وأضاف: "كل واحد يصور نفسه ويشير التحية للبواسل. العالم لو اختار التجاهل، إحنا عمرنا ما ننسى.. تعظيم سلام".

حملة "آسر ياسين" في تقديم "التحية العسكرية" لشهداء الشرطة لقت قبولًا واسعًا، ليس من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وإنما من نجوم عالم الفن أيضًا، حيث شارك بالحملة عدد من الفنانين، من بينهم:

أحمد السقا

أحمد جمال سعيد

بيومي فؤاد

عمرو مصطفى

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محمد علي رزق

طارق صبري

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