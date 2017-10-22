السيطرة على حريق اندلع بمسكن في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع بوحدة سكنية في منطقة شبرا الخيمة.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من عزيزة السيد، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، بالحريق الذي اندلع في مسكن بعقار كائن في شارع مسجد التقوى بالمرجوشي.

توجه الجهاز التنفيذي لحي شرق شبرا الخيمة إلى موقع الحريق رفقة وحدة المطافئ، وتمت السيطرة على الحريق، الذي لم يسفر عن وقوع أية خسائر بشرية.​