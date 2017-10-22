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الإمارات تبارك تحرير الرقة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي

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مصراوي Masrawy

الإمارات تبارك تحرير الرقة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي

06:30 م الأحد 22 أكتوبر 2017

الإمارات تبارك تحرير الرقة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي

مدينة الرقة السورية

أبوظبي - (د ب أ):

باركت دولة الإمارات تحرير مدينة الرقة السورية "من قبضة تنظيم داعش الإرهابي الذي عاث فسادا في (إمارته) المزعومة خلال فترة سيطرته عليها".

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات ،في بيان ،اليوم الأحد على "موقف دولة الإمارات المبدئي المناهض للتطرف وللإرهاب، الذي تدينه بأشكاله وصوره كافة، وتدعو الى تجفيف منابعه".

وقال البيان إن "تطهير الرقة من يد تنظيم داعش الإرهابي هو تطور إيجابي مهم في طريق التصدي للإرهاب والوحشية، التي انتهجها التنظيم، خلال الأعوام الماضية على المواطنين في مدينة الرقة، وتشهد على ذلك ممارسات التنظيم الهمجية والوحشية وسقوطه الأخلاقي المدوي".

واعربت الوزارة عن "دعمها للتقدم الحاسم والواضح في طريق القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، والذي يعد خطوة رئيسية ضمن الجهود القائمة لدحر الاٍرهاب".

وأضافت أن "الحرب الحضارية ضد التطرف والإرهاب مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة"، داعية الى "استمرار تضافر الجهود في شتى أبعاد هذه المواجهة الضرورية".

كان الناطق الرسمي باسم قوات سورية الديمقراطية، العميد طلال سلو، قد أعلن أول أمس تحرير كامل مدينة الرقة من داعش .

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