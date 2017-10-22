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المقاومة الشعبية في اليمن تسيطر على موقعين بمحافظة البيضاء

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مصراوي Masrawy

المقاومة الشعبية في اليمن تسيطر على موقعين بمحافظة البيضاء

06:25 م الأحد 22 أكتوبر 2017

المقاومة الشعبية في اليمن تسيطر على موقعين بمحافظة البيضاء

المقاومة الشعبية في اليمن

صنعاء - (د ب أ):

تمكن رجال المقاومة الشعبية الموالون للحكومة الشرعية اليوم الأحد، من تحرير موقعين جديدين من قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بمحافظة البيضاء، 268 كم جنوب شرق العاصمة صنعاء.

وقالت المقاومة الشعبية في بيان أطلعت وكالة الأنباء الألمانية، على نسخة منه إن "رجال المقاومة في جبهة قيفة تمكنوا من تحرير موقعين استراتيجيين كانت المليشيا تستخدمهم لقنص المواطنين ومنعهم من مزاولة أعمالهم الزراعية".

وذكرت المقاومة الشعبية أن الموقعين اللذين تمكنت من تحريرهما يقعان في ذي جيشان ووادي الزوب بمنطقة الزوب التابعة لمديرية القريشية شمال غرب محافظة البيضاء.

واوضحت المقاومة في البيان أن "تحرير تلك المواقع جاء بعد هجوم مباغت استهدف مواقع المليشيا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وفرار بقية العناصر".

واشار البيان إلى أن المعارك امتدت بين الطرفين إلى مواقع جميدة والعليب وحمة لقاح الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح، في حين لا تزال المعارك مستمرة حتى الان.

ويسيطر الحوثيون على أجزاء واسعة من محافظة البيضاء منذ نحو عامين ونصف، و تشهد عدة مناطق في المحافظة معارك متقطعة بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، ورجال المقاومة الشعبية من جهة أخرى.

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