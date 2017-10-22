محافظ سوهاج: جموع الشعب خلف القيادة السياسية

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أدى الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج واجب العزاء في شهيد الوطن المجند حسن زين العابدين بمسقط رأسه في قرية القرعان بمركز جرجا، الذي استشهد أول من أمس الجمعة في الاشتباكات مع العناصر الإرهابية بالواحات.

ورافق المحافظ اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، والمقدم وليد حسنين المستشار العسكري بالمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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وقال عبد المنعم في تصريحات على هامش العزاء إن جموع الشعب المصري يقفون خلف قيادتهم السياسية وقواتهم المسلحة، وشرطة بلادهم فى مواجهة الإرهاب الغادر.

وأشاد المحافظ بدور رجال الشرطة والجيش فى الحفاظ على أرض الوطن، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاعتداءات لن تعوق رجال القوات عن تأدية واجبهم الوطني بل تزيدهم عزيمة وإصرار للقضاء على الإرهاب.