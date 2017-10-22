«تنظيم الإعلام»: لم نقرر وقف أحمد موسى.. وسيعتذر على الهواء

التحرير

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عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعًا طارئًا، ظهر اليوم الأحد، برئاسة مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس فى إطار متابعة التغطية الإعلامية لحادث الواحات، وناقش الاجتماع، مدى التزام الوسائل الإعلامية المختلفة بالمعايير المهنية والإعلامية، وذلك من خلال تقارير لجان الرصد والتقييم والشكاوى.

كما تطرق الاجتماع، إلى أزمة الإعلامي أحمد موسي، وفتح المجلس تحقيقًا موسعًا بشأن تجاوزاته الإعلامية والخروقات المهنية بإذاعة تسريبات صوتية عبر برنامجه "على مسئوليتي" في فضائية صدى البلد عن تفاصيل ما جرى في معركة الواحات بين قوات الشرطة والعناصر الإرهابية المسلحة.

وأوضح مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس التقى رئيس مجلس إدارة ومالك قناة صدى البلد، رجل الأعمال محمد أبو العينين، الذى شرح تداعيات الموقف، الذي أبلغ المجلس بأن القناة أخطأت حين بثت التسجيل على الهواء، وأن المذيع أكد خلال الحلقة أن الفيديو مسرب، ومن ثم كان الجُرم الحقيقي يتمثل في وقوع قناة صدى البلد فى ذلك الخطأ المهني الجسيم.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لـ"التحرير"، أن المجلس لم يصدر قراره النهائي بشأن موسى إلا بعد الانتهاء من التحقيق، وأن المذيع سيظهر عبر برنامجه لحين انتهاء نتائج التحقيقات، مؤكدًا أن المجلس صاحب الأختصاص الأصيل فى الحكم على تلك الأمور.

وشدّد مكرم، فى تصريحات صحفية، على أن غياب المعلومة الأساسية عن الصحفيين والإعلاميين ساهم فى تناقل وتداول معلومات خاطئة، وهذا لا يمنع أن على المصادر الصحفية والإعلامية الالتزام بكل ما يصدر من بيانات من الجهات الرسمية، لأن كل ما يُسرّب عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعى "بضاعة زائفة وهجص".

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وأضاف، أنه ليس من حق نقابة الإعلاميين اتخاذ قرار بشأن وقف أى برنامج عبر أي قناة فضائية، مؤكدا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتابع بشكل مستمر كل ما يُذاع ويُنشر عبر المواقع الإلكترونية والفضائيات، وسيبحث كل الانحرافات والتجاوزات، التى حدثت فى نقل المعلومات الخاطئة بشأن حادث الواحات.

وأكد مكرم، أن تأخر صدور البيان الرسمى من وزارة الداخلية تسبب في حدوث تجاوزات كبيرة لعدد من المواقع الإخبارية والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، فى تناول المعلومات المسربة وغير الدقيقة.

أما فيما يخص الحادث والمسئولين عنه، فأعلن مكرم أن "داعش والجماعات الإرهابية واهمة إذا كانت تتخيل أنها ستتمكن فى القاهرة بعد فشلها فى العراق وسوريا وغيرها من الدول، هى لا تعلم أن القاهرة أول من صمد ضد أى تنظيم إرهابى، وأن زوال الإرهاب سيكون أمرًا قريبًا، وليعلم الجميع أن الإرهاب أصبح يواجه العالم كله، وليس مصر فقط".

وذكرت إلهام أبو الفتوح، العضو المنتدب لمجموعة قنوات صدى البلد، أن إدارة القناة ملتزمة بقرار مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأن نقابة الإعلاميين ما زالت تحت التأسيس، وقرارات وقف المذيعين حق أصيل للمجلس الأعلى فقط.​

كانت نقابة الإعلاميين، اليوم الأحد، قد قررت إيقاف الإعلامي أحمد موسى عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة، وأوضح طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين، في تصريحات سابقة أن هناك اتجاهًا لدى مجلس النقابة، لاتخاذ قرار بوقف موسى عن العمل، بسبب التجاوزات والخروقات التى حدثت خلال حلقة أمس من برنامجه وإذاعته تسريبًا مفبركًا حول حادث الواحات الإرهابى.