سائق يشعل النيران في سيارته بالبحيرة بسبب غرامة «مخالفة ركن»

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أشعل سائق النيران في سيارته بعد كلبشة سيارته من إدارة مرور البحيرة وعدم قدرته على دفع الغرامة.

وذكر بيان أمني اليوم الأحد أن رجال إدارة المرور حرروا محضرا بغرامة لأحد المواطنين أوقف سيارته بطريقة مخالفة في شارع عرابي بمدينة دمنهور، وحين عاد ووجد سيارته مكلبشة أشعل فيها النيران.

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وأضاف البيان أن السائق أوقف سيارته بطريقة مخالفة حتى ينتهي من عمل تحاليل لابنته في أحد المعامل بالشارع، مما دفع أمين الشرطة لكلبشة السيارة وعند عودة المواطن رفض الأمين فك السيارة، مما اضطر السائق لإخراج جركن بنزين وأشعل النيران فيها لعدم قدرته على سداد الغرامة.