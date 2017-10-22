بالصور- طلاب جامعة القاهرة يقفون "دقيقة حداد" على ضحايا حادث الواحات

كتب- محمد قاسم:

شهدت كليات جامعة القاهرة، اليوم الأحد، الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة خلال المواجهات التى وقعت مع بعض العناصر الإرهابية مساء الجمعة بالواحات البحرية.

وأدانت جامعة القاهرة، الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من من ضباط وجنود الشرطة، وأعلنت عن تضامنها رئيسًا ودعمها الكامل لرجال الجيش والشرطة وكافة مؤسسات الدولة فى جهودها من أجل القضاء على الإرهاب.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن العمليات الإرهابية لن تُثني الشعب المصري عن مواجهة الإرهاب الأسود، والوقوف يدًا واحدة مع رجال الجيش والشرطة لاجتثاث الارهاب من جذوره، وطالب كليات الجامعة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء في المحاضرات خلال الأسبوع الدراسي الجاري.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أمس، رؤساء الجامعات بضرورة بدء كافة محاضرات يوم الأحد بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الوطن من أبطال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم الذكية في مواجهة الإرهاب الآثم أول أمس الجمعة بمنطقة الواحات.

كانت وزارة الداخلية أعلنت أمس استشهاد 16 من رجال الشرطة وإصابة 13 آخرين في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وعناصر إرهابية عند الكيلو 135 على طريق الواحات بالجيزة أمس الأول.