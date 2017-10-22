"شؤون النواب": الحكومة حريصة على المشاركة في مناقشة قانون تنظيم الصحافة
"شؤون النواب": الحكومة حريصة على المشاركة في مناقشة قانون تنظيم الصحافة
06:21 م الأحد 22 أكتوبر 2017
عمر مروان
كتب- أحمد علي:
أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة ستكون حريصة على حضور اجتماعات لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، مؤكدًا حرص الحكومة على صياغة قانون متوافق.
من جانبه أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام، أننا في حاجة إلى إصدار قانون لتنظيم الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن بعض المواد الواردة في مشروع القانون تحتاج إلى إعادة نظر.
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