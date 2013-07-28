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ترحيل 3 أفارقة حاولوا الدخول بأوراق سفر مزورة

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ترحيل 3 أفارقة حاولوا الدخول بأوراق سفر مزورة ترحيل 3 أفارقة حاولوا الدخول بأوراق سفر مزورة

مطار القاهرة الدولي

ضبطت جوازات مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد 3 ركاب أفارقة حاولوا دخول بوثائق سفر مزورة حيث تم ترحيلهم من حيث أتوا بينما عاد ثلاثة مصريين مرحلين من وفرنسا لمخالفتهم شروط الإقامة .

أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية القادمة من جوهانسبرج تم ضبط راكب نيجيرى حاول الدخول بجواز جنوب أفريقى مزور كما تم ضبط راكبة إريترية تحمل جوازا إيطاليا مزورا لدى وصولها من جوبا وتم ضبط صومالى لدى وصوله من تركيا بوثيقة سفر مزورة وتم ترحيلهم من حيث أتوا .

كما إستقبل المطار راكبا مصريا مرحلا على الطائرة المصرية من باريس لمخالفته الإقامة حيث تسلل عام 2007 إلى إيطاليا ثم توجه إلى فرنسا حتى تم القبض عليه الأسبوع الماضى وترحيله كما وصل راكبان مرحلان على الطائرة المصرية من الرياض لوجود خلافات مع الكفيل .

 

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