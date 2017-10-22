الوادي الجديد جامعةً ومدارس تقف حدادًا على أرواح شهداء الواحات

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وقف أعضاء هيئة تدريس وطلاب فرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد، إلى جانب القائمون على 432 مدرسة بمراكز المحافظة الخمسة، اليوم الأحد، دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة في حادث الواحات الإرهابي.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الدكتور غازي البنواني، أن مديري المدارس ألقوا كلمات في هذه المناسبة أمام طوابير الصباح بكل مدرسة، تحدثوا فيها عن استبسال الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أمن واستقرار وطنهم، راجين وداعين الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكانت اشتباكات وقعت الجمعة الماضية بين مجموعة إرهابية وقوات الشرطة، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، أسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، القيادات الأمنية ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت الحادث، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، مشددًا على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه.​ ​