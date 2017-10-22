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تجديد حبس المصور محمد الحسيني 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس المصور محمد الحسيني 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

06:16 م الأحد 22 أكتوبر 2017

تجديد حبس المصور محمد الحسيني 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

المصور محمد الحسيني

كتب- طارق سمير:

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، اليوم الأحد، تجديد حبس المصور الصحفي محمد الحسيني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية اشتراك بجماعة على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

ونسبت النيابة للمصور، اتهامات بنشر أخبار كاذبة في شكل فيديوهات تستطلع رأي المواطنين حول زيادة الأسعار.

كانت حملة أمنية من قوات أمن القاهرة، ألقت القبض على الصحفي محمد الحسيني، في 6 سبتمبر الماضي بمنطقة الفجالة في القاهرة.

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مصراوي Masrawy

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