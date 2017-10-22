أخبار عاجلة

قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل نيفين لطفي لـ 26 ديسمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل نيفين لطفي لـ 26 ديسمبر

05:44 م الأحد 22 أكتوبر 2017

تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل نيفين لطفي لـ 26 ديسمبر

نيفين لطفي

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، الأحد، تأجيل محاكمة قاتل نيفين لطفي، رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي، لجلسة 26 ديسمبر للمرافعة.

وتضمن أمر إحالة المتهم كريم صابر عبد المعطي، أنه توجه إلى مسكن المجني عليها وتسلل إلى غرفتها وعندما استيقظت كمم فمها وعاجلها بسبعة طعنات نافذة في رقبتها وصدرها بسكين استولى عليه من المطبخ.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة حشيش وترامادول وهيروين، وإحراز سلاح أبيض، سرقة سيارة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. سماع الشهود في محاكمة المتهم بقتل المصرفية نيفين لطفي

    أخبار

  • اليوم.. الحكم على 26 متهمًا بقضية "خلية الجيزة الإرهابية"

    أخبار

  • تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام لتنظيم "داعش" 45 يومًا

    أخبار

  • "جنايات الجيزة" تستمع لمرافعة دفاع متهمي "خلية إمبابة"

    أخبار

إعلان

305624b24e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون