تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل نيفين لطفي لـ 26 ديسمبر

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، الأحد، تأجيل محاكمة قاتل نيفين لطفي، رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي، لجلسة 26 ديسمبر للمرافعة.

وتضمن أمر إحالة المتهم كريم صابر عبد المعطي، أنه توجه إلى مسكن المجني عليها وتسلل إلى غرفتها وعندما استيقظت كمم فمها وعاجلها بسبعة طعنات نافذة في رقبتها وصدرها بسكين استولى عليه من المطبخ.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة حشيش وترامادول وهيروين، وإحراز سلاح أبيض، سرقة سيارة.