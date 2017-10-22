مقتدى الصدر يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن

العراق - (د ب أ):

أفادت مصادر عراقية بأن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بدأ اليوم الأحد زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية .

وذكرت المصادر أن الصدر "توجه الى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في زيارة رسمية بدعوة من الملك عبدالله بن الحسين".

وتتزامن زيارة الصدر مع زيارة مرتقبة في وقت لاحق اليوم لرئيس الوزراء حيدر العبادي إلى عمان في اطار جولة شملت السعودية ومصر وستشمل الأردن وتركيا وإيران.