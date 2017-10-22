أحزاب وجهات سياسية كردية تدعو لحوار غير مشروط مع بغداد

العراق - (د ب أ):

أصدرت 32 جهة وحزباً سياسياً في إقليم كردستان اليوم الأحد بياناً مشتركاً، بشأن الأوضاع السياسية الراهنة في الاقليم.

وأكد البيان المشترك، الذي أرسلت نسخة منه الى وكالة الأنباء الألمانية، على استعداد الإقليم "لإجراء حوار غير مشروط على أساس الدستور وبعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع".

ورفضت الجهات والأحزاب الموقعة على البيان، "تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين"، مشيرة إلى "عدم التخلي عن نتائج الاستفتاء".

وأدان البيان بشدة" الهجمات العسكرية والقرارات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد إقليم كردستان والمناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم دون وجه حق ".

وأشار البيان إلى أن "الاستفتاء حق دستوري وقانوني لشعب كردستان لن نتخلى عنه، ويجب على العراق والمجتمع الدولي عدم معاقبة شعب كردستان بسبب ممارسته لهذا الحق".

وطالب البيان جميع المؤسسات الإعلامية الحزبية والمستقلة بتجنب لغة التجريح والتحريض، والعمل على نقل الأخبار والأحداث بأمانة والحفاظ على وحدة الصف والسلم الاجتماعي.