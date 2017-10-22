أكمل قرطام يعلن سحب استقالته من مجلس النواب

القاهرة- أ ش أ:

أعلن النائب أكمل قرطام اليوم الأحد، سحب استقالته، التي كان قد تقدم بها إلى مكتب مجلس النواب، وسحب أسبابها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتي شهدت مناقشة التقرير الذي أعده مكتب المجلس حول استقالة النائب أكمل قرطام.

وطلب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال من قرطام إعلان سحب استقالته أو تأكيدها قبل عرضها للتصويت خلال الجلسة العامة اليوم، فرد قرطام بأنه يعلن سحب استقالته وأسبابها.

ووافق مجلس النواب على طلب قرطام سحب الاستقالة وأسبابها.