أخبار عاجلة

قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أكمل قرطام يعلن سحب استقالته من مجلس النواب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أكمل قرطام يعلن سحب استقالته من مجلس النواب

05:53 م الأحد 22 أكتوبر 2017

أكمل قرطام يعلن سحب استقالته من مجلس النواب

النائب أكمل قرطام

القاهرة- أ ش أ:

أعلن النائب أكمل قرطام اليوم الأحد، سحب استقالته، التي كان قد تقدم بها إلى مكتب مجلس النواب، وسحب أسبابها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتي شهدت مناقشة التقرير الذي أعده مكتب المجلس حول استقالة النائب أكمل قرطام.

وطلب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال من قرطام إعلان سحب استقالته أو تأكيدها قبل عرضها للتصويت خلال الجلسة العامة اليوم، فرد قرطام بأنه يعلن سحب استقالته وأسبابها.

ووافق مجلس النواب على طلب قرطام سحب الاستقالة وأسبابها.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس ائتلاف دعم لـ"قرطام": "استقالتك هروب من المسئولية"

    أخبار

  • رئيس البرلمان لـ" أكمل قرطام": مصر في طريقها لأن تكون دولة حديثة

    أخبار

  • بالأسماء.. تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب

    أخبار

  • رسميًا.. "النواب" يوافق على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ٣ أشهر

    أخبار

إعلان

0a1addaacb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة