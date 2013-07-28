محافظ قنا يشكل لجنة للانتهاء من أعمال الصرف الصحي

اصدر صلاح عبدالمجيد محافظ قنا قرار رقم 491 لسنة 2013 بتشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي للاستلام الابتدائي لتوسعات محطة التنقية بمنطقة الصالحية ومحطة رقم 7 بمنطقة الكنوز وشبكة الانحدار والتي بدأت عملها فورا .

أشار عبدالمجيد أن هذه المحطات سوف تخدم الوحدات السكنية منخفضة التكاليف والمقرر توزيعها علي المواطنين في قرعة علنية والبالغ عددها 800 وحدة سكنية بمنطقة مساكن عثمان بمدينة قنا بالإضافة إلي وضع حلول عاجلة للانتهاء من تسليم هذه الوحدات للمواطنين المستحقين لها وحرصا علي سداد المستحقات المطلوبة لصندوق الإسكان وعدم تعرض تلك الوحدات السكنية للسرقة .

يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع رئيس مجلس مدينة قنا ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،وكيل وزارة الإسكان ومندوبي شركات المقاولات التي نفذت المشروع لدراسة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي لهذه الوحدات .