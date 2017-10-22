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الثقافة: مد فترة الترشح لنيل جائزة الدولة للإبداع الفني حتي 30 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

الثقافة: مد فترة الترشح لنيل جائزة الدولة للإبداع الفني حتي 30 أكتوبر

05:52 م الأحد 22 أكتوبر 2017

الثقافة: مد فترة الترشح لنيل جائزة الدولة للإبداع الفني حتي 30 أكتوبر

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الثقافة مد فترة الترشح لنيل جائزة الدولة للإبداع الفني بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، التي تمنح للمبدعين في مجالات الآداب والفنون، حتى 30 أكتوبر الجاري.

وأشارت وزارة الثقافة - في بيان اليوم الأحد- إلى أن مجالات الجائزة تتنوع بين العزف والتأليف الموسيقى (مرشحان)، وتصميم رقص مسرحي (مرشح)، والإدارة الثقافية (مرشح)، والعمارة (مرشح).

وأوضحت أنه يشترط لنيل الجائزة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما من تاريخ الإعلان، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، بالإضافة إلي اجتيازه بنجاح لجميع مراحل المسابقة والاختبارات التي تنعقد لاختيار أصلح المتقدمين، وأن تكون له جهود متميزة أو أعمال سبق نشرها أو عرضها ترى اللجنة العليا لشئون الجائزة أنها تتفق مع القواعد والمستويات المطلوبة لنيل الجائزة.

ولفت البيان إلي أن من يتم اختياره للجائزة يقضي مدة لا تقل عن ستة شهور بالأكاديمية المصرية للفنون في روما وفقا لما تقرره اللجنة العليا للجائزة، ليتصل خلالها بالفكر العالمي لتنمية قدراته وإثراء خبراته بغرض الابتكار والتجديد في المجال الموفد من أجله.

وبينت أن نموذج التقدم للجائزة وشروطها يمكن سحبه من مقر مكتب أمين عام اللجنة العليا لشئون الجائزة (أمين عام المجلس الأعلى للثقافة) بمقر المجلس بدار الأوبرا، كما يمكن سحب الاستمارة والاطلاع على المزيد من المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني.

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