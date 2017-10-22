رئيس ائتلاف دعم مصر لـ"قرطام": "استقالتك هروب من المسئولية"

كتب- أحمد علي:

أكد المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، أن جميع النواب يحترمون القانون والدستور، مشددًا على ضرورة أن يتحمل النواب أمانة انتخاب المواطنين لهم ليكونوا ممثلين لهم تحت قبة البرلمان.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي تناقش استقالة النائب أكمل.

وقال: "الاستقالة هروب من المسئولية وعلينا جميعا أن نواجه كافة التحديات والتعرف على المشكلات وسبل حلها".

وتابع رئيس ائتلاف دعم مصر: "أرفض أن يترك الأمر للمجلس، وبناءا عليه إما التمسك بالاستقالة أو سحبها".