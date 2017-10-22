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رئيس البرلمان لـ" أكمل قرطام": مصر في طريقها لأن تكون دولة حديثة

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مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان لـ" أكمل قرطام": في طريقها لأن تكون دولة حديثة

05:48 م الأحد 22 أكتوبر 2017

رئيس البرلمان لـ

الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر دولة مدنية وفي طريقها لأن تكون دولة حديثة معاصرة.

جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمة النائب أكمل قرطام بشأن توضيح أسباب طلب استقالته، والتي انتقد خلالها عدم وجود دولة مدنية حديثة.

وأضاف عبد العال، أنه أثناء إعداد الدستور في 2013 كانت الفكرة العامة هي المواطنة، وتم اختيار نظام الحكم للبلاد برلماني يميل إلى النظام الرئاسي وتمت الموافقة عليه عبر الاستفتاء الشعبي.

وتابع: "الدستور وضع أسس معينة تم الالتزام به ووافق البرلمان على تشكيل بعدما عرض تشكيلها عليه".

ولفت إلى أن "الدولة المدنية الحديثة تعلي قيمة المواطنة وتقر بشرائع كل المصريين وأصدر المجلس قانونًا لبناء الكنائس، وهو ما يشير إلى أن مصر دولة مدنية.

وزاد: "هناك فارق بين الدولة المدنية والدولة العلمانية، ومصر في طريقها لإرساء الدولة الحديثة"، موضحًا أن هناك طرق حديثة يتم إنشاءها وتكنولوجيا في كل محافظة وهي أسس الدولة الحديثة، وقريبًا سيعرض على المجلس قرار وقانون إنشاء المفاعل النووي بالضبعة.

وبشأن إدارة البرلمان، قال عبد العال، إن رئيس المجلس مسئول عن إدارة البرلمان وإذا كان هناك مخالفات مادية فهي مسئولية رئيس المجلس، لافتًا إلى أن القاعدة الحاكمة هي أن المسئولية ملازمة للسلطة.

وأشار إلى أن "هناك لائحة داخلية للمجلس أعطت سلطات لرئيس المجلس من أجل إدارة البرلمان، وهو ما تم الموافقة عليها، مؤكدا أن المسلمات القانوية لايجب مناقشتها.

 

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