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بروح "الفانلة الحمراء".. رحلة 7 كيلو مترات سيرًا على الأقدام إلى "برج العرب" (صور)

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مصراوي Masrawy

بروح "الفانلة الحمراء".. رحلة 7 كيلو مترات سيرًا على الأقدام إلى "برج العرب" (صور)

06:02 م الأحد 22 أكتوبر 2017

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بالصور - افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية للهوكي 2017 بالإسماعيلية

الإسكندرية - محمد البدري:
تصوير - حازم جودة:

لم يمنعهم طول المسافة في الطريق الصحراوي المؤدي لاستاد برج العرب من قطع مئات الأمتار سيرًا على الأقدام مؤازرةً لفريقهم الأول بالنادي الأهلي، في اللقاء المرتقب مساء اليوم أمام النجم الساحلي التونسي؛ فهم كما وصفوا أنفسهم "يسيرون بروح القميص الأحمر".

7 كيلو مترات أو يزيد قليلاً، هي المسافة الفاصلة بين منطقة الكافوري على طريق الإسكندرية الصحراوي وبين موقع برج العرب الكائن أقصي غرب المحافظة، قطعها قرابة 30 مشجعًا للنادي الأهلي سيرًا على الأقدام بعد توقف حركة المرور نتيجة التزاحم والأكمنة المرورية في الطرق المؤدية إلى ملعب المباراة.

"قررنا السير إلى الملعب بعد أن فقدنا الأمل في الوصول قبل غلق الأبواب"؛ قالها أحدهم رافضًا ذكر اسمه، مبينًا أنه وعدد من زملائه كانوا حضروا مستقلين إحدى حافلات النقل الجماعي، إلا أن التشديدات الأمنية بالأكمنة المرورية المنتشرة على طول الطريق وكثرة السيارات التي تقل المشجعين أربكت حركة السير.

التقط أحد زملائه السائرين أطراف الحديث، قائلاً: "بمجرد أن نزلنا من الحافلة وقررنا السير للحاق بالمباراة وجدنا عدد من الشباب تحمسوا لنفس الفكرة وشاركونا المشي الذي تحول إلى أفضل وسيلة لبلوغ موقع الاستاد".

ويأمل مشجعو النادي الأهلي في فوز فريقهم بنتيجة حاسمة خلال المباراة المقررة في السابعة مساءً أمام فريق النجم الساحلي التونسي، ضمن إياب نصف دوري أبطال إفريقيا. ​

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