"المجلس العربي" في سوريا يدين حادث الواحات الإرهابي

كتبت – إيمان محمود:

أدان المجلس العربي في الجزيرة والفرات في سوريا، الحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة الماضية، في منطقة الواحات بمحافظة الجيزة، مخلفًا عدد من الضحايا والمصابين.

وأعلن المجلس –في بيان له- مساندته لمصر وتأييده في حربها ضد الإرهاب، الذي ضرب مصر اليوم ويضرب السوريين كل يوم ومنذ سبع سنوات مضت.

وأعرب المجلس عن تعازيه الحرة لأسر الضحايا الذين فُقدوا في الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى "الذين سقطوا أثناء أداء واجبهم في الدفاع عن بلدهم ضد العمل الارهابي الغادر الذي استهدف قوات الأمن الداخلي، في الوقت الذي تسعى فيه للحفاظ على أمن مصر وشعبها وحمايته من أيدي الغدر والعبث بأمنه الداخلي".

وأكد على الموقف الداعم لمصر من قبل أبناء المكون العربي في المنطقة الشرقية من سوريا، معلنًا تضامنه التام مع "الشقيقة الكبرى مصر التي احتضنت السوريين في محنتهم ولم تقصر في معاملتهم وكأنهم مواطنين مصريين بعد أن شردهم عن بلادهم إرهاب الأسد وإرهاب داعش والنصرة وأخواتها"، على حد وصف البيان.

وقع الحادث الإرهابي مساء الجمعة، وأسفر عن استشهاد عدد من ضباط وأفراد الشرطة خلال اشتباكات مع إرهابيين أثناء مداهمة أمنية على إحدى البؤر الإرهابية على طريق الواحات البحرية بالحراء الغربية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باتخاذ بعض العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها.

وأشارت الداخلية إلى مواصلة المداهمات وعمليات التمشيط للمناطق الصحراوية بالقرب من مسرح الهجوم بالتعاون بين قوات من الجيش مدعومة بالطيران الحربي، وقوات العمليات الخاصة التابعة للشرطة في العملية قرب الكيلو 135.