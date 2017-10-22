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بالصور - افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية للهوكي 2017 بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

بالصور - افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية للهوكي 2017 بالإسماعيلية

05:36 م الأحد 22 أكتوبر 2017

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الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

حضر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد علي شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية مراسم افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية للهوكي 2017، التي تستضيفها محافظة الإسماعيلية حتى 29 من أكتوبر الجاري، على ملاعب استاد هيئة قناة السويس، في حضور سيف الدين حامد رئيس الاتحاد الإفريقي للهوكي، واللواء هاني حمودة رئيس الاتحاد المصري للعبة.

ويشارك في التصفيات، خمس دول إفريقية تشمل منتحبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا وغانا ومصر، وتشارك كل دول بمنتخبين للشباب والنساء.

وأقيمت مباراة افتتاح البطولة بين منتخبي ونيجيريا في حضور جمع كبير من أعضاء مجالس إدارات الاتحادات للدول المشاركة، وقدامى اللاعبين والمهتمين برياضة الهوكي، اليوم الأول يشهد لقاءات بين غانا مع كينيا ومصر مع نيجيريا في منافسات الرجال.

وأنتهت مباراة لقاء افتتاح البطولة بفوز المصري على نظيره النيجيري، بنتيجة مشرفة وتقدم المنتخب المصرى بـ13 هدفًا مقابل هدف واحد لنيجيريا.

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