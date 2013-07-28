وصول 80 كجم نظائر مشعة من فرنسا

إستقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي الأحد 80 كيلو جرام نظائر مشعة قادمة من فرنسا لصالح هيئة الطاقة الذرية لإستخدامها فى الأغراض السلمية طبقا للإتفاقيات التى وقعت عليها مصر فى إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وصلت الشحنة داخل 8 طرود على الطائرة الفرنسية القادمة من باريس ، تولى فريق فنى من خبراء هيئة الطاقة الذرية التعامل مع الشحنة قبل الإفراج عنها للتأكد من عدم صدور إشعاعات أعلى من المعدلات الطبيعية حيث تم نقلها بسيارة توجهت وسط حراسة مشددة إلى مخازن قسم النظائرة المشعة بهيئة الطاقة الذرية بالدقى تمهيدا لإعدادها للإستخدام فى الأغراض السلمية .