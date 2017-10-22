بالصور - سائق يضرم النيران في سيارته بعد مشادة مع شرطة المرور بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أضرم سائق النيران في سيارته، بعد أن سكب عليها البنزين، بعد أن طالبه رجال المرور، بإبراز رخصة سيارته، نظرًا لتوقفها بشكل ممنوع في أحد الشوارع الحيوية المزدحمة بمدينة دمنهور.

وتلقى اللواء علاء عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة، وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة اشتعال النيران في سيارة ملاكي، بدون لوحات معدنية أو تراخيص تسيير قيادة "م. م. ع" 46 عامًا، سائق ومقيم بدمنهور.

وكشفت التحريات، عن أنه أثناء قيام النقيب محمد عادل الضابط بإدارة مرور البحيرة، بتنظيم حركة المرور بشارع عرابي فوجئ بسيارة بدون لوحات معدنية تقف في نهر الطريق، وعندما طلب من سائقها عدم الانتظار في الممنوع وإبراز تراخيص التسيير والقيادة رفض السائق وقام بالخروج من السيارة وأشعل فيها النيران.

وقال محمد سعد أحد المارة: "المرور لم يخطيء والسيارة كانت تقف بشكل خاطئ، ورجال الشرطة تعاملوا مع غضبه بمنتهى ضبط النفس، وتم استدعاء سيارة الإطفاء وأخمدت الحريق".

وقال سيد رفيق، أحد شهود العيان، "أعرف السائق، هو إنسان طيب، ولا أعلم ما الذي دفعه لفعل ذلك، ربما كان يمر بظروف نفسية سيئة أفقدته اتزانه".