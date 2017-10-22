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غرق طالب أثناء استحمامه في نيل أسوان

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مصراوي Masrawy

غرق طالب أثناء استحمامه في نيل أسوان

05:29 م الأحد 22 أكتوبر 2017

غرق طالب أثناء استحمامه في نيل أسوان

غرق طالب أثناء استحمامه في نيل أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

لقي طالب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في أسوان، مصرعه غرقًا في إحدى جزر النيل، أثناء تواجده في رحلة مع زملائه.

وتلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد محمود عوض مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع "أحمد هواري" طالب بالفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، غرقًا في جزيرة بربر، أثناء تواجده في رحلة مع زملائه بالمعهد.

وقال شهود العيان، إن الطالب كان في رحلة مع زملائه بالمعهد في جزيرة بربر، وأثناء سباحته في المياه بدأ يستغيث واعتقد المرافقين له أنه يداعبهم ثم أختفى عن أنظارهم، واستعانوا ببعض الصيادين، وتم إخراجه وفور دخوله سيارة الإسعاف لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وتم وضع الجثة في مشرحة أسوان العمومية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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