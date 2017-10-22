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"تنشيط السياحة": 3 آلاف زائر شاهدوا تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

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مصراوي Masrawy

"تنشيط السياحة": 3 آلاف زائر شاهدوا تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

05:28 م الأحد 22 أكتوبر 2017

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

كتب- مصطفى المنشاوي:

شاركت هيئة تنشيط السياحة، اليوم الأحد، في ظاهر​ة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بداخل معبده بأبو سمبل والتي استمرت لمده 20 دقيقة في ظاهرة فلكية فريدة تتكرر مرتان خلال العام إحداهما في يوم 22 فبراير والأخرى 22 أكتوبر، بمشاركة وزير الاثار الدكتور خالد العناني وحلمي نمنم وزير الثقافة ومحافظ أسوان اللواء مجدي حجازي ولفيف من السفراء وممثلي الدول وعدد من الشخصيات العامة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن ساحة معبد أبو سمبل، الذي يضم تمثال الملك رمسيس الثاني، شهدت زحامًا من الزائرين المصريين والأجانب الذين تجاوزت أعدادهم 3 اﻵلف زائر.

وأوضحت أن تلك الظاهرة حظيت باهتمام إعلامي كبير من ممثلي وكالات الأنباء العالمية وتم نقلها على الهواء عبر العديد من القنوات الفضائية مما يسهم بدوره في التسويق والترويج للمقومات السياحية التي تزخر بها .

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