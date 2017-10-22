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بعد مطالبة النواب.. أكمل قرطام يسحب استقالته من البرلمان

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بعد مطالبة النواب.. أكمل قرطام يسحب استقالته من البرلمان بعد مطالبة النواب.. أكمل قرطام يسحب استقالته من البرلمان

التحرير

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أعلن النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، سحب استقالته وأسبابها، بعد أن طالبه الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بسحبها، بناء على مطالب النواب إياه بالعدول عنها.

ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاستقالة التي تقدم بها النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، والدكتور أحمد فؤاد، عضو حزب الوفد.

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وكان النائب أكمل قرطام، قد تقدم باستقالته لمجلس النواب منذ عام، ضمن طلب موجه لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، ذكر فيه أنه فكر طويلا في اتخاذ قراره، والتي سبق وأرسلها لرئيس المجلس على هاتفه، مشيرًا إلى أنه فوض الأخير في تحديد الموعد الملائم سياسيا لإعلان تلك الاستقالة.

واستطرد قرطام، فى طلبه: «اليوم أتقدم بها مطبوعة، عن قناعة متزايدة بعدم استطاعتى تقديم فائدة تذكر للوطن أو المواطنين، من خلال ممارسة وظيفتى البرلمانية والتى انتخبت لها، وذلك لأسباب لا أرى من الحكمة الخوض فيها، وإننى إذ أرجو من المجلس قبولها فإننى أتمنى له ولسيادتكم التوفيق فى حسن القيام بالمهمة التى أناطها بكم الدستور وأوكلتها لكم الجماهير، من كل قلبى».

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التحرير

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