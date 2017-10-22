علشان تبنيها" تنعي "شهداء الواحات".. وتطالب بالتكاتف لمواجهة الإرهاب

القاهرة- (مصراوي):

نعت حملة "علشان تبنيها"، شهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة الذين استشهدوا خلال مواجهاتهم مع العناصر الإرهابية الآثمة في منطقة الواحات.

ذكرت الحملة في بيان صحفي الأحد: "في واقعة جديدة سيخلدها التاريخ المصري في سجل بطولات قوات الشرطة في التصدي للعناصر والجماعات الإرهابية والإجرامية عن أمن الوطن وسلامة أبنائه دفاعا عن أراضيه".

وأضاف البيان أن مؤسسوا الحملة يتقدمون بخالص التعازي لأسر الشهداء وذويهم، داعين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وطالبت الحملة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تلك البؤر الإرهابية التي تريد النيل من إيقاف مسيرة تنمية الوطن.

وأوضحت الحملة: "أن الإرهاب كان وما يزال يمثل الخطر الأكبر الذي يواجه وطننا العزيز، وتثمن الحملة دور قوات الجيش والشرطة البواسل في مكافحة ذلك الإرهاب الغاشم، كما تزيد تلك الأحداث يقيننا في رؤية واستراتيجية الرئيس السيسي، وموقفه الصميم في مواجهة الأفكار المتطرفة والعناصر الإرهاببية، وهو ما يزيد إصرارنا على مواصلة الطريق والتمسك بالرئيس السيسي، لاستكمال مواجهة تلك االتحديات المتصاعدة وبناء مصر وتنميتها".

وشددت الحملة على أن "تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة ستظل دافعا للمصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية".

وطالبت الحملة بـ"ضرورة تكاتف أبناء الوطن- حكومًة وشعب- لمواجهة هذا المخطط الإرهابي المستمر ضد الدولة، واثقين في أن الله سيحفظ مصرنا شامخة وآمنة وسيسقط الإرهابيين والمجرمين والقتلة".

كانت وزارة الداخلية أعلنت أمس استشهاد 16 من رجال الشرطة وإصابة 13 آخرين في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وعناصر إرهابية عند الكيلو 135 على طريق الواحات بالجيزة أمس الأول. ​