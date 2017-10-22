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شئون اللاعبين تقرر إيقاف علي جبر

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شئون اللاعبين تقرر إيقاف علي جبر شئون اللاعبين تقرر إيقاف علي جبر

التحرير

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كشف وليد العطار مدير لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، أنه تقرر إيقاف علي جبر مدافع بسبب عدم سداد مستحقات وكيله محمد شيحة عن انتقاله من الاتحاد السكندري للقلعة البيضاء قبل 3 مواسم.

وقال العطار في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إن شيحة قدم شكوى طلب فيها الحصول على 10% من انتقال علي جبر للزمالك، وهو ما لم يلتزم به اللاعب، ولذا تقرر إيقافه لحين سداد مستحقات وكيله.

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ولن يتمكن جبر من المشاركة مع الزمالك في لقاء وادي دجلة المُقرر له السبت المقبل ضمن الجولة السابقة من بطولة الدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن علي جبر يحجز مقعدًا أساسيًا في دفاع الزمالك منذ انتقاله، كما أنه أصبح أحد العناصر الأساسية مع منتخب الأول.

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التحرير

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