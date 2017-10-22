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"مكرم": أحمد موسى أكد أن التسجيل مدسوس له.. وسيعتذر في حلقة اليوم

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مصراوي Masrawy

"مكرم": أحمد موسى أكد أن التسجيل مدسوس له.. وسيعتذر في حلقة اليوم

05:00 م الأحد 22 أكتوبر 2017

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

كتب- حاتم أبو النور:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أكد للمجلس اليوم أن التسجيلات التي بثها في حلقة الأمس منسوبة إلى ضباط الشرطة أثناء عملية حادث الواحات، كانت مدسوسة.
وأضاف مكرم في تصريحات لـ"مصراوي" الأحد: "لم يصدر قرار من المجلس بإيقاف موسى أو برنامجه، ومقدم البرنامج أكد أن التسجيل مدسوس له، وسيقدم اعتذارا مساء اليوم في برنامجه".
وتابع أن رئيس القناة محمد أبوالعنين اعتذر رسميا في التحقيق عن عرض التسجيلات المزعومة، وأنها مدسوسة على المذيع.
كانت إلهام أبو الفتوح، العضو المنتدب لمجموعة قنوات "صدى البلد"، قالت إن إدارة القناة ملتزمة بقرار مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لافتةً إلى أن نقابة الإعلاميين مازالت تحت التأسيس، وأن قرارات وقف المذيعين حق أصيل للمجلس الأعلى فقط.​

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مصراوي Masrawy

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