محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مؤتمر "شباب العالم" بشرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء - داليا منير:

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استعدادات منتدى شباب العالم، المقرر انعقاده يوم 4 نوفمبر المقبل، بمنطقة شارع السلام، ومحمية نبق، ووادي الخروم، للوقوف على نسبة التنفيذ للأعمال المطلوبة وتذليل العقبات أمامها لسرعة التنفيذ قبيل المؤتمر.

وقام المحافظ بتفقد كمين "شرم الشيخ - دهب"، وحث الضباط والجنود على اليقظة والجد في العمل، وقال إنهم جنود ساهرة في حماية الوطن.