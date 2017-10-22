محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مؤتمر "شباب العالم" بشرم الشيخ (صور)
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مؤتمر "شباب العالم" بشرم الشيخ (صور)
05:15 م الأحد 22 أكتوبر 2017
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جنوب سيناء - داليا منير:
تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استعدادات منتدى شباب العالم، المقرر انعقاده يوم 4 نوفمبر المقبل، بمنطقة شارع السلام، ومحمية نبق، ووادي الخروم، للوقوف على نسبة التنفيذ للأعمال المطلوبة وتذليل العقبات أمامها لسرعة التنفيذ قبيل المؤتمر.
وقام المحافظ بتفقد كمين "شرم الشيخ - دهب"، وحث الضباط والجنود على اليقظة والجد في العمل، وقال إنهم جنود ساهرة في حماية الوطن.
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