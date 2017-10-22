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هاميلتون يقترب من حسم لقب الـ«فورميلا 1»

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هاميلتون يقترب من حسم لقب الـ«فورميلا 1» هاميلتون يقترب من حسم لقب الـ«فورميلا 1»

التحرير

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سجل المُتسابق البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس بينز، أسرع زمن خلال التجربة الحرة الثالثة، في سباق جائزة أمريكا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 الشهيرة حول العالم والتي تحظى بملايين المُعجبين و المُتابعين.

وسجل «هاميلتون» أسرع لفة، متفوقا بفارق 92 جزء من المئة، ثانية على مُنافسه الألماني سيباستيان فيتل،سائق فريق فيراري.
وحل الفنلندي فالتيري بوتاس، زميل هاميلتون في فريق مرسيدس، في المركز الثالث، يليه الفنلندي الآخر، كيمي رايكونن، سائق فريق فيراري، في المركز الرابع في الترتيب.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام للبطولة حاليا، بفارق 59 نقطة عن فيتل،قبل سباق اليوم، الذي يقام على مضمار "أميركا" في أوستين، البالغ طوله 513ر5 كيلومتر. 

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واقترب هاميلتون خطوة هائلة من التتويج بلقبه الرابع، في بطولات فورمولا ،والذي سيكون الثالث له مع فريقه الحالي مرسيدس.

ويستطيع هاميلتون حسم اللقب، من خلال السباق، إذا فاز به، وحل فيتل خارج المراكز الخمسة الأولى، لكن الأقرب أن يتأجل الحسم لسباق قادم.

كما يستطيع الفوز باللقب إذا أحرز المركز الثاني، وحل فيتل خارج المراكز الثمانية الأولى، التي يحصل أصحابها على رصيد من النقاط، بشرط ألا يفوز فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس الآخر، بلقب السباق.

وفي حال تحققت أي نتائج أخرى، سيتأجل حسم اللقب إلى أحد السباقات الثلاثة الأخيرة، المتبقية في البطولة، بعد سباق الغد.

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التحرير

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