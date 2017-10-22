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البريميرليج| أرسنال يضرب إيفرتون بخُماسية

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البريميرليج| أرسنال يضرب إيفرتون بخُماسية البريميرليج| أرسنال يضرب إيفرتون بخُماسية

التحرير

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تمكن أرسنال من تحقيق فوز كبير على مُنافسه ايفرتون، اليوم الأحد، بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن مُباريات الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي المُمتاز.

بدأ ارسن فينجر، المدير الفني للجانرز اللقاء بتشكيل مُكون من..

حراسة المرمى: بيتر تشيك

خط الدفاع: مونريال، كوسيلني، ميرتساكر

خط الوسط: تشاكا، رامسي، بيليرين، كولسيناك

خط الهجوم: أوزيل، لاكازيت، سانشيز

الشوط الأول:

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بدأ آرسنال المباراة اللقاء بقوة وكاد أن يحقق أول أهدافع عن طريق رامسي الذي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر، تبعها تصدي الحارس بيكفورد لتصويبة من الفرنسي لاكازيت.

وعلى عكس مجريات المباراة، افتتح روني التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 12 من تسديدة قوية على يمين الحارس بيتر تشيك، وحاول أرسنال التعويض بعد أن استحوذ على منطقة وسط الملعب وكثف من هجماته حتى تمكن مونريال من التعديل قبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق.

الشوط الثاني:

بدأ آرسنال الشوط الثاني بنفس بضغط مكثف حت تمكن  سانشيز من ارسال كرة عرضية استقبلها أوزيل برأسية في المرمى في الدقيقة 54، تبعها تصويبة قوية من رامسي لكن أخطأت طريق المرمى، وعزز لاكازيت من تقدم الجانرز بعد أن أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 74 من المُباراة.

وكلل رامسي مجهوده في المُباراة ووقع بنفسه على الهدف الرابع قبل نهايتها بدقيقة، وقلص عُمر نياسي الفارق في الوقت المُحتسب بدلًا من ضائع، ليعود سانشيز ويكمل خماسية فريقه في الدقيقة الأخيرة.

بتلك النتيجة رفع أرسنال رصيده لـ16 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد ايفرتون عند 8 نقاط في المركز ال18، على أن يلاقي أرسنال نظيره سوانزي في الجولة القادمة على ملعب الامارات، فيما يخرج إيفرتون لمواجهة ليستر.

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التحرير

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