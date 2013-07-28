التحقيق مع 3 بقليوب ضبطوا أثناء نقل أتوبيس مجهز كدورة مياه لاعتصام رابعة

شهدت محافظة القليوبية واقعة مثيرة حيث ضبط الأهالي صاحب مصنع عسل وابنيه أثناء قيامهم بنقل أتوبيس تم تعديله إلى كرافان داخله حمامات حيث كانوا متوجهين به إلى المعتصمين من مؤيدي الرئيس المعزول بميدان رابعة العدوية.

تحرر محضر بالواقعة ، وتباشر النيابة العامة بقليوب برئاسة مؤمن صلاح وإشراف المستشار حاتم الزيات المحامى العام لنيابات شمال القليوبية التحقيق مع المتهمين

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبة اخطارا بالواقعة ، وبالانتقال والفحص تبين ضبط الأهالي محمد. ح 54 سنة صاحب مصنع لإنتاج العسل وابنيه حسن 19 سنة طالب ، ومحسن 20 سنة طالب مستقلين السيارة رقم 9367 هـ ى بطريق أبو زعبل مسطرد، وذلك أثناء سحبها الأتوبيس المعدل ،وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة .