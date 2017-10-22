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النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل 6 من " أولتراس أهلاوي"

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مصراوي Masrawy

النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل 6 من " أولتراس أهلاوي"

04:41 م الأحد 22 أكتوبر 2017

النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل 6 من

إخلاء سبيل 6 من أولتراس أهلاوي

كتب - محمود السعيد:

قال المحامي عمرو محمد، إن نيابة غرب القاهرة الكلية، استأنفت على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل 6 من " أولتراس أهلاوي" في قضية اتهامهم بالتحريض على التجمهر في "ذكرى بورسعيد".

وأضاف "عمرو" في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أنه حتى الآن لم يتحدد جلسة لنظر الاستئناف، لافتًا إلى أنه في حال رفضه سيتم الإفراج عن 3 منهم من قسم الضاهر و3 آخرين من قسم الأميرية، حيث محل سكنهم.

والمخلى سبيلهم بجلسة اليوم هم: محمود عبد الدايم، وأحمد خالد، وسامح زيدان، ومحمود مصطفي، ومحمد حلمي، وأحمد إبراهيم.

وتعد التدابير الاحترازية، بديلًا أقره قانون الإجراءات الجنائية في مادته 201، ونص على أن "يلزم المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة".

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (أولتراس أهلاوي)، والترويج بالقول والعلانية لهذه الجماعة وحيازة مفرقعات بالواسطة دون الحصول على ترخيص بذلك، والتحريض على التظاهر يوم ذكرى أحداث بورسعيد.

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مصراوي Masrawy

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