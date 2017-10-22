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مصادر: عمليات تمشيط مدعومة بالطائرات لمطاردة إرهابيي الواحات

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مصراوي Masrawy

مصادر: عمليات تمشيط مدعومة بالطائرات لمطاردة إرهابيي الواحات

04:09 م الأحد 22 أكتوبر 2017

مصادر: عمليات تمشيط مدعومة بالطائرات لمطاردة إرهابيي الواحات

كتب – فتحي سليمان:

أكدت مصادر أمنية مواصلة عمليات التمشيط والملاحقة، لفلول العناصر الإرهابية التي اشتبكت مع رجال الشرطة بالواحات، يوم الجمعة الماضي.

وقالت المصادر إن قوات خاصة تابعة لوزارة الداخلية، مدعومة بالطائرات تواصل تمشيط المنطقة بحثا عن الإرهابيين الهاربين، مشيرة إلى أن غرفة العمليات تجتمع بشكل دوري ومستمر لبحث الموقف الأمني.

كانت اشتباكات وقعت الجمعة الماضية بين مجموعة إرهابية وقوات الشرطة، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، أسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح ، اليوم، القيادات الأمنية ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت الحادث، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، مشدداً على أن ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه.​

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