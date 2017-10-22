لميس الحديدي عن حادث الواحات: "سلامًا على من حاربوا الليلَ"

كتبت- مادي غيث:

أدانت الإعلامية لميس الحديدي، الحادث الإرهابي الذي استشهد فيه 16 من ضباط وجنود الشرطة بمنطقة الواحات البحرية، الجمعة.

وقالت الحديدي، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد: "سلامًا على من حاربوا الليل وعند الصباح بالأكفان قد عادوا".

وكانت وزارة الداخلية، قالت في بيان رسمي، السبت، إن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 أخرين، فيما قُتل وأصيب 15 من العناصر الإرهابية.