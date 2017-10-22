بعد قرار الأعلى للإعلام.. "الإعلاميين": لو ظهر أحمد موسى "هنعاقب القناة"

كتب- حاتم أبوالنور:

قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن القناة أرسلت بشكل رسمي قرار إيقاف أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، إلى قناة صدى البلد، وأنه في حال عدم الالتزام بقرار الإيقاف سيتم توقيع عقوبة على القناة.

قال مكرم محمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، سيقدم اعتذارا إلى الجمهور عما أذاعه أمس من تسجيلات منسوبة إلى ضباط الشرطة أثناء عملية حادث الواحات قبل يومين.

وأضاف مكرم، في تصريحات لمصراوي الأحد: "لم يصدر قرار من قبل المجلس بإيقاف موسى أو برنامجه، ومقدم البرنامج أكد أن التسجيل مدسوس إليه، وسيقدم اعتذار مساء اليوم في برنامجه".

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وكانت نقابة الإعلاميين، قررت إيقاف الإعلامي أحمد موسى عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه إثر عرضه تسجيلا صوتيا غير موثق، يتحدث فيه شخص - زعم أنه ضابط - حول حادث الواحات الإرهابي.

كان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، صرح بأن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج بالفضائيات، من تسجيلات صوتية غير معلوم مصدرها وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة، يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام، ويعكس عدم مسئولية مهنية.

وأهابت وزارة الداخلية عدم الالتفات إلى مثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها مصدرا للمعلومات.