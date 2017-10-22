"أمن الإسكندرية" ينفي القبض على عدد من مشجعي الأهلي

الإسكندرية – محمد البدري و محمد عامر:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن ضبط عشرات من مشجعي النادي الأهلي، اليوم الأحد، أثناء توجههم لحضور مباراة الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي، دون أسباب معلنة.

ونشر المحامي السكندري محمد حافظ، تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جاء فيها، أن عدد من مشجعي الأهلي، ألقي القبض عليهم بسبب حيازتهم لتذاكر مقلدة.

وأضاف حافظ في تدوينة أخرى أنه تم إلقاء القبض على قرابة 150 من مشجعي الأهلي في كمائن مرورية متفرقة، مشيرًا إلى أنه تم ترحيلهم إلى عدد من أقسام الشرطة في الإسكندرية منها العامرية ثان، والعطارين، وكرموز.

الأمر نفسه أكده عدد من المشجعين، رفضوا الكشف عن هوياتهم، مبينين أنه بالفعل يتم استيقاف كافة السيارات المتجهة لاستاد برج العرب في عدة كمائن والتحفظ على أي شخص يستشعر الأمن أنه موضع اشتباه، مبينين أن بعض من تم ضبطهم لحيازتهم تذاكر غير معتمدة لحضور المباراة.

في الوقت نفسه نفى اللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الإسكندرية، قيام أجهزة الأمن بإلقاء القبض على أي شخص، قائلًا: "لم تردنا أية إخطارات حتى الآن بحدوث ذلك، وسوف يتم الإعلان في حالة وقوع أي شيء".

وأكد أن الأمور تجري بصورة طبيعية وأن أجهزة الأمن أحكمت سيطرتها على محيط الاستاد والطرق المؤدية له تحسبًا لوقوع أي أحداث خارجة عن القانون.

ويستعد الأهلي لمباراة النجم الساحلي في الساعة السابعة مساء اليوم، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على استاد برج العرب.