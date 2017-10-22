ضبط 3 صيدليات تبيع أدوية منتهية الصلاحية ببنها
ضبط 3 صيدليات تبيع أدوية منتهية الصلاحية ببنها
04:28 م الأحد 22 أكتوبر 2017
أرشيفية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
شنت مباحث التموين، بالاشتراك مع لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالقليوبية، حملة مكبرة على عدد من الصيدليات التى تبيع أدوية مهربة من التأمين الصحي وكذلك منتهية الصلاحية.
واستهداف الحملة 3 صيدليات في قرى بنها ضبط بها أدوية من التأمين الصحي منتهية الصلاحية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث التموين يفيد بشن حملة مكبرة على عدد من الصيدليات التى تتاجر في الأدوية غير الصالحة للاستخدام.
تمكنت الحملة من ضبط 3 صيدلية بقرية كفر الشموت، كما تم ضبط "توفيق. م" 43 مسئول عن صيدلية بناحية ميت عاصم، وضبط صيدليه بقرية ميت عاصم، وذلك لحيازتهما وعرضهما أدوية غير صالحة للاستخدام، والاتجار في أدوية مهربة ومجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها وأدوية خاصة بالتأمين الصحي وغير مصرح بها من وزارة الصحة، وتحفظت الحملة على المضبوطات وحررت محاضر بالوقائع الثلاث وتولت النيابة التحقيق.
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