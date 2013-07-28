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بالصور …مواطن يتهم معتصمي رابعة بتعذيبه

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بالصور …مواطن يتهم معتصمي رابعة بتعذيبه بالصور …مواطن يتهم معتصمي رابعة بتعذيبه


> اتهم شقيق علي موسى عبد العزيز ” 24 سنة مواطن الذي ينتمى إلى محافظة المنوفية عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتعذيبه بعد علمهم بعمله في فندق القوات المسلحة بعد الاستفسار عن هويته أثناء مرور بمنطقة رابعة وقاموا بجذبه الى داخل الاعتصام ثم الى المستشفى الميدانى لاثبات أنه بلطجى ، وبعدها قاموا باكمال التعدى عليه فى الخارج وما بين طعنات بالمطاوى والسنج وضرب بالشوم الى .

وأضاف شقيق المجنى عليه أنه وصلتة مكالمة من أحد المواطنين أعطاه مواصفات عن مكان تواجد شقيقه بعد قيام الاخوان بإلقائه باحد الجراجات المجاورة للاعتصام , وأنه أخذ اخيه فاقدا للوعى إلى بلدتة بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بالمنوفية ومنها الى المستشفى العام باشمون .

ويقول شقيقة أن الاخوان هم الذين فعلوا هذا بأخيه على الرغم من انه كان ذاهبا الى عملة ولا يعلم اى شىء عن السياسة أو المظاهرات وأن ما حدث له لأنه يعمل بالقوات المسلحة وبمجرد أن علموا ذلك قاموا بالتعدى علية ورميه فى الشارع ، وبعدها نشروا أنه بلطجى وطالب الجيش والقوات المسلحة ان تاتى بحق أخى الذى اتهمة بانهخ بلطجى ولا يعلم اى شىء عن المظاهرات .

 

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