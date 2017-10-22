بالأسماء.. تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، صفته رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وضمت اللجنة في عضويتها: "حسن بسيوني، وثروت بخيت، وأسامة راضي، وعبلة الهواري، وماريان رفائيل، وشادي أبو العلا، وأسامة غالي، ومحمد عبد الرازق قرقر، وصلاح حسب الله، ومحمد شعبان، وخالد عبد العزيز شعبان، ومحمد رمضان محمد عبد الغفار، ومحمد مدينة، وأحمد سميح.

ويُعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية، ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة (384) من اللائحة على العضو.

وتتشكل لجنة القيم بقرار من اللجنة العامة لمجلس النواب، التي تعقد أولى جلساتها مع بداية دور الانعقاد، وتحدد أولويات الجلسات العامة بالبرلمان.

ويتكون عدد أعضاء اللجنة من 15 شخصًا، ويتم تغيير أعضائها كل دور انعقاد، ويكون رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان هو رئيس اللجنة، التي تعقد اجتماعتها بشكل دوري بقرار من رئيس اللجنة، وتحدد أولوياتها، إذ تبحث كل قرارات الإحالة التي يتم اتخاذها في الجلسات العامة، والقرارات التي يتخذها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، تجاه الأعضاء.