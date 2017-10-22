رسميًا.. "النواب" يوافق على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ٣ أشهر

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، رسميًا على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان الأحد، بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، الذي استعرض أهمية قرار إعلان حالة الطوارئ أمام البرلمان.

ويأتي ذلك الإعلان الجديد لحالة الطوارئ بالبلاد، بعدما انتهت المدة الدستورية للإعلان السابق لحالة الطوارئ بالبلاد لثلاثة شهور ومدة تمديدها لثلاثة أشهر أخرى. حيث يلزم الدستور بعدم مد العمل بالطوارئ إلا لمدة 3 أشهر فقط.

وقال إسماعيل، إن إعلان حالة الطوارئ في هذا التوقيت هو إجراء ضروري شأننا في ذلك شأن ديمقراطيات راسخة ارتأت فى إعلان حالة الطوارئ ضرورة لحفظ أمنها واستقرارها ومواجهة الأعمال الإرهابية التى تعرقل مسيرتها الحضارية والتنموية.

وأعلن إسماعيل، أن الحكومة تتعهد أمام نواب الشعب بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر اللازم لمواجهة الإرهاب، وعدم استخدامها للمساس بأي من الحريات العامة للمواطنين أو الانتقاص من حقوقهم.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "الوجه القبيح للإرهاب الذي يطل برأسه متزامناً مع كل إنجاز تشهده البلاد يعنى أن أعداء الإنسانية هؤلاء لا يستهدفون أمن واستقرار مصر فقط، بل يستهدفون أيضاً إجهاض عملية التنمية الشاملة التي حملت قيادتنا السياسية على عاتقها مهمة إنجازها".

وأعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيعمل على إقرار قانون جديد لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية، ليتم مناقشته وإقراره على وجه السرعة خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة، سيكون لذلك القانون أولوية كبيرة بالبرلمان فى الايام المقبلة، وأضاف: "لاغنى عن العمل بقانون الطوارئ في ذلك التوقيت، فالحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب الذي يهدد الجميع".